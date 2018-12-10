Создана умную куртку, которая будет сообщать владельцу о потере телефона

Новости технологии: Google и Levi's создали умную куртку, которая сообщает о потере смартфона.

Компании Google и Levi's создали разумную куртку, которая в случае потери смартфона сообщает об этом своему владельцу. Функция под названием Always Together связывает смартфон и разумную куртку и отправляет пользователю сообщение, если расстояние между предметами сильно увеличилось. Например, это может произойти, если пользователь оставит смартфон в автобусе.

При потере телефона рукава куртки начинают мигать и вибрировать. В разумную куртку уже встроена функция поиска телефона, при активации которой смартфон начинает звонить на полную громкость.

Кроме того, разработка Google и Levi's поддерживает сенсорный ввод, который позволяет управлять музыкой и навигатором на смартфоне.