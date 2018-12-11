Google закроет одну из социальных сетей из-за новой утечки данных

Новости технологии: Компания Google Inc решила закрыть свою соцсеть Google+ в апреле-2019 из-за новой ошибки конфиденциальности.

"Отключение службы Google+ ускоряется, новая ошибка конфиденциальности коснулась 52,5 млн пользователей", - говорится в сообщении.

В то же время в Google заявляют, что не нашли никаких доказательств того, что кто-то успел получить доступ к данным, таких как имя, адрес, пол и возраст, используя последние ошибки системы.

В октябре компания заявила, что закроет Google+ в августе 2019 года.

Google+ - многоязычная социальная сеть и идентификационная служба, которая принадлежит и управляется компанией Google Inc. Это вторая по величине социальная сеть в мире, после опережения Twitter в январе 2013 года.