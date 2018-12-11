В Австралии создали приложение, которое позволит слабовидящим "наблюдать" за звездами

Новости технологии: Новая разработка студента Университета Квинсленда (Австралия) поможет слабовидящим ориентироваться в положении звезд и планет Солнечной системы.

Студент Университета Квинсленда Юма Деко (Yuma Decaux) обожает космос с семи лет, но в 2009 году он потерял зрение и был вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам — от хождения с тростью до чистки зубов, не говоря уже о том, что Юма навсегда утратил возможность наблюдать за звездным небом. Поэтому он стал соучредителем Oseyeris — стартапа, который занимается созданием технологий для слабовидящих.

"Сегодня существует множество инструментов, программ и приложений, которые обеспечивают четкое представление о небе, его звездах и планетах. К сожалению, они недоступны слепым. Поэтому я взял на себя задачу создать приложение, которое решает этот вопрос — для меня и всех других слепых пользователей, которые тоже интересуются тем, что находится над нашими головами 24 часа в сутки", — рассказывает он.

С помощью приложения пользователь может получить данные эфемериды: это таблица небесных координат Солнца, Луны, всех планет и других космических объектов, вычисленных через равные промежутки времени. В разработке программы студент использовал данные NASA, включил в нее несколько карт с данными Земли, представляющими различные динамические и нединамические графики съемок со спутников.

Приложение привлекло к себе внимание общественности и готовится к выпуску сначала в национальном, а после и в международном масштабе. Так, отдел образования Apple собирается презентовать его на саммите «Образование и доступность» в Дубае в начале следующего месяца.