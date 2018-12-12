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Android получил полезную функцию, которая защитит от спама

Android получил полезную функцию, которая защитит от спама
09:33 Сегодня Телеграф segodnya.ua androidcentral.com

Новости технологии: Пользователи мобильной операционной системы Android получили защиту от спама.

Компания Google выпустила новую версию приложения Android Messages, которое получило самую востребованную функцию за все время существования мобильной операционной системы. Разработчики компании внедрили новый функционал, который поможет владельцам смартфонов защититься от спама.

Правда о полноценной защите речь не идет – нововведение Android Messages пока будет собирать информацию о поступающем спаме в SMS сообщениях, для проведения анализа, чтобы в будущем автоматически блокировать подобный спам в момент передачи.

Подобный метод сбора информации необходим поисковому гиганту, чтобы обеспечить мощную защиту от назойливых маркетологов, но это можно реализовать лишь совместным путем, а для этого нужно делиться информацией обо всех полученных сообщениях. Google обещает, что во время тестирования никаких личные сведения собираться и передаваться не будут.

К примеру, если в течение нескольких дней аналогичное сообщение с такого же номера получат десятки других владельцев телефонов, то сообщение будет приравнено к спаму, в результате чего более никто не увидит подобное.

Полноценная защита от спама заработает через два месяца – этого времени компании хватит для проверки и сбора ключевых слов в SMS, чтобы их блокировать в будущем. О подобной технологии владельцы iPhone сейчас могут только позавидовать.

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Android, Технологии, Защита, Приложение, Спам, Функция.
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