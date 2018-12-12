Boeing представил самолет для самых длинных в мире перелетов (Видео)

Новости технологии: Boeing презентовала новый самолет BBJ 777X бизнес-класса, который позволит vip-клиентам непрерывно путешествовать между "любыми двумя городами на Земле".

"Boeing представил новый самолет класса бизнес, который позволит vip-клиентам непрерывно путешествовать между любыми двумя городами на Земле", - говорится в сообщении.

Новый самолет типа BBJ 777X сможет преодолевать расстояние в 21 570 километров. Таким образом компания предлагает своим клиентам самый длинный коммерческий перелет в мире.

Отмечается, что ранее в этом году самолет Singapore Airlines совершил перелет в течение 17 часов между Лондоном и Сингапуром. Однако это расстояние составляло 16700 километров.

По словам Лакстона, услуги их нового воздушного судна будут полностью совпадать с желаниями vip-клиентов, которые хотят летать в комфорте и без пересадок.