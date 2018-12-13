Компания Huawei начнет выпускать телевизоры

Новости технологии: Компания Huawei выходит на рынок телевизоров.

Китайская компания Huawei решила освоить рынок телевизоров. По слухам, бренд, под которым китайцы будут выпускать телевизоры, получит название Window.

И хотя Huawei официально эти слухи не подтвердила, но уже зарегистрировала в Китае торговую марку «Huawei AI Window». В описании магазина речь идет о производстве ЖК-панели и телевизоров Smart TV.

Ранее была информация, что Huawei будет выпускать свои телевизоры под брендом Honor, хорошо известным по смартфонами.

Как можно догадаться из названия магазина, новые телевизоры будут работать на базе искусственного интеллекта, в частности, с поддержкой голосового помощника.

Как известно, Huawei уже работает над глобальным голосовым помощником, который будет альтернативой Google Assistant и Amazon Alexa.