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Четверг, 13.12.2018
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Xiaomi выпустил самый дорогой и мощный смартфон

Xiaomi выпустил самый дорогой и мощный смартфон
06:50 Сегодня Телеграф zefirka.net

Новости технологии: Так же покупатели получат к смартфону неожиданный подарок.

Xiaomi начала продажи самой мощной версии смартфона Mi Mix 3. Девайс может похвастаться 10 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами постоянной.

Стоимость смартфона на китайском рынка - около 20 тысяч гривен. Девайс с названием Mi Mix 3 Forbidden City выпускает с гравировкой в стиле одного из самых популярных дворцовых комплексов Китая.

Покупатели получат к смартфону подарок - бронзову статуэтку. Кроме того, в комплекте с аппаратом идет беспроводное зарядное устройство на 10 Вт и чехол.

Вместе с Mi Mix 3 Forbidden City в продажу поступил упрощенны вариант - Mi Mix 3. Смартфон также имеет керамические корпус, но более скромные характеристики - 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт ПЗУ. Mi Mix 3 можно купить приблизительно за 14 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила новый продукт линейки Mijia. Устройство с говорящим названием Mijia Bedside Lamp 2 является прикроватной лампой с поддержкой подключения к другим устройствам. Стоит отметить, что компания умеет удивлять публику, и даже обычные бытовые предметы наделяет минимальным умом. Этот светильник не исключение. Им можно управлять с помощью смартфона дистанционно.

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