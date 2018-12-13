Компания Virgin Galactic запустит самый быстрый космоплан в мире

Аэрокосмическое управление США зарезервировало место на VSS Unity под аппаратуру для четырех научных экспериментов.
13 декабря 2018 года открывается стартовое окно для четвертого тест-полета суборбитального космоплана VSS Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако, вполне возможно, что полет перенесут на несколько дней позже, если случатся непредвиденные обстоятельства.
Над пустыней Мохаве в штате Калифорния участники проекта SpaceShipTwo собираются достичь еще большей высоты и скорости.
На этот раз Unity хотят вывести в верхний слой мезосферы — выше 80 км. В рамках прошлого тест-полета космоплан достиг высоты более 52 км и скорости 2,47 Мах, то есть почти в 2,5 раза выше скорости звука, что является абсолютным рекордом.
С помощью самолета его отправят в небо, а уж после набора необходимой высоты он полетит своим ходом.