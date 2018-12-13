Компания Virgin Galactic запустит самый быстрый космоплан в мире

Новости технологии: Компания испытает космлет VSS Unity, который обогнал даже скорость звука.

Аэрокосмическое управление США зарезервировало место на VSS Unity под аппаратуру для четырех научных экспериментов.

13 декабря 2018 года открывается стартовое окно для четвертого тест-полета суборбитального космоплана VSS Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Однако, вполне возможно, что полет перенесут на несколько дней позже, если случатся непредвиденные обстоятельства.

Над пустыней Мохаве в штате Калифорния участники проекта SpaceShipTwo собираются достичь еще большей высоты и скорости.

На этот раз Unity хотят вывести в верхний слой мезосферы — выше 80 км. В рамках прошлого тест-полета космоплан достиг высоты более 52 км и скорости 2,47 Мах, то есть почти в 2,5 раза выше скорости звука, что является абсолютным рекордом.

С помощью самолета его отправят в небо, а уж после набора необходимой высоты он полетит своим ходом.