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Четверг, 13.12.2018
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Instagram тестирует аккаунты для избранных
Instagram тестирует аккаунты для избранных

Instagram тестирует аккаунты для избранных

Instagram тестирует аккаунты для избранных
13:21 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Популярная соцсеть Instagram увеличит разрыв между обычными пользователями и знаменитостями.

Как сообщает инсайдер, VIP-аккаунт будет полезен для контент-мейкеров и прочих пользователей, работающих с широкой аудиторией. Таким образом популярная соцсеть хочет выделить бизнес-профили известных личностей или же брендов, что поможет им стать более заметными.

Благодаря своему статусу, владелец страницы сможет узнать больше информации о подписках и отписках, тонко настроить фильтр входящих сообщений, а также получит специальный значок профиля. Итого, мы получаем практически все фичи, которые имеют сторонние приложения для анализа, но теперь официально. Это поможет упростить процесс ведения бизнеса или просто популярной страницы, ведь вся информация станет доступной внутри самого приложения и сервиса.

Instagram запустил функцию голосовых сообщений

Сейчас премиум проходит тестирование, полноценный запуск запланирован на 2019 год. Отмечается, что получение VIP-статуса возможно лишь по достижении определенного минимума фолловеров, однако точное число пока неизвестно.

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Соцсети, Instagram, Популярные соцсети.
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