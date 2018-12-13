Скачать
Четверг, 13.12.2018
Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос
Названа дата, когда Вселенский патриарх вручит Томос
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
НБУ не видит валютных потерь из-за блокады в Керченском проливе
Шахтер на следующий день после Лиона ушел в отпуск
Шахтер на следующий день после Лиона ушел в отпуск
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать
День памяти святой великомученицы Варвары: когда отмечать и что нужно сделать

OnePlus 6T увеличили память до внушительного размера

OnePlus 6T увеличили память до внушительного размера
18:28 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости технологии: Смартфон будет доступен с 13 декабря по цене в 699 долларов.

Китайский производитель OnePlus презентовал новую модель смартфона. Новинкой оказалась модель OnePlus 6T McLaren Edition, но с увеличенным объемом оперативной памяти (ОЗУ), а также в новом корпусе, разработанном совместно с McLaren. Теперь в список смартфонов с 10 ГБ ОЗУ Xiaomi и ZTE можно добавить флагман OnePlus.

Одной из главных особенностей смартфона является его дизайн. Устройство получило оранжевые элементы, а корпус выполнен из карбона с дизайном Papaya Orange.

Также была расширена встроенная флэш-память до 256 ГБ, а также добавлена поддержка технологии быстрой зарядки Warp Charge 30 – 20 минут заряда хватит на целый день использования смартфона. К примеру, Huawei Mate 20 Pro, один из лучших аппаратов на рынке, заряжается на такой же объем за 30 минут.

В остальном OnePlus 6T McLaren Edition оснащен так же, как и оыбчный OnePlus 6T: процессором Snapdragon 845, аккумулятором на 3700 мАч, сканером отпечатков пальцев под дисплеем, двойной основной камерой (16 + 20 Мп) и 16-Мп фронтальной камерой. Из минусов стоит выделить отсутствие 3,5-мм разъема.

Смартфон будет доступен с 13 декабря по цене в 699 долларов. К сожалению, пока о продажах в Украине информации нет. McLaren Edition будет продаваться в Индии, Китае и скандинавских странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Гаджет, Устройство, Техно, OnePlus 6T.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 День Андрея Первозванного: поздравления и открытки
03 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
04 Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
05 Андреев день: история, обряды и традиции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине 14 декабря: синоптики сообщили, где прекратится снег
Синоптики сообщили, где прекратится снег
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
В Украине зафиксирована первая смерть от гриппа
Как будут работать банки на новогодние праздники: график
Как будут работать банки на новогодние праздники
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
День святого Андрея Первозванного 2018: поздравления на украинском языке, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь