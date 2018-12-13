OnePlus 6T увеличили память до внушительного размера

Новости технологии: Смартфон будет доступен с 13 декабря по цене в 699 долларов.

Китайский производитель OnePlus презентовал новую модель смартфона. Новинкой оказалась модель OnePlus 6T McLaren Edition, но с увеличенным объемом оперативной памяти (ОЗУ), а также в новом корпусе, разработанном совместно с McLaren. Теперь в список смартфонов с 10 ГБ ОЗУ Xiaomi и ZTE можно добавить флагман OnePlus.

Одной из главных особенностей смартфона является его дизайн. Устройство получило оранжевые элементы, а корпус выполнен из карбона с дизайном Papaya Orange.

Также была расширена встроенная флэш-память до 256 ГБ, а также добавлена поддержка технологии быстрой зарядки Warp Charge 30 – 20 минут заряда хватит на целый день использования смартфона. К примеру, Huawei Mate 20 Pro, один из лучших аппаратов на рынке, заряжается на такой же объем за 30 минут.

В остальном OnePlus 6T McLaren Edition оснащен так же, как и оыбчный OnePlus 6T: процессором Snapdragon 845, аккумулятором на 3700 мАч, сканером отпечатков пальцев под дисплеем, двойной основной камерой (16 + 20 Мп) и 16-Мп фронтальной камерой. Из минусов стоит выделить отсутствие 3,5-мм разъема.

Смартфон будет доступен с 13 декабря по цене в 699 долларов. К сожалению, пока о продажах в Украине информации нет. McLaren Edition будет продаваться в Индии, Китае и скандинавских странах.