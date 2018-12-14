ADATA выпустила гиперскоростную флешку

Новости технологии: USB-флэш-накопитель ADATA UE700 Pro передает данные со скоростью 360 МБ/с.

Компания ADATA объявила о выпуске нового USB-флэш-накопителя UE700 Pro. Новинка обладает самой высокой скоростью передачи данных среди флешек – до 360 МБ/с, а показатель записи составляет 180 Мб/с. Подобные скорости были достигнуты благодаря использованию интерфейса USB 3.1.

Как отмечает производитель, файл с фильмом объемом в 4 ГБ записывается на флешку всего за 22 секунды. На рынок поступят модели ADATA UE700 Pro емкостью от 32 ГБ до 256 ГБ.

ADATA также поработала над дизайном UE700 Pro, который получил не только тонкий форм-фактор с толщиной в 7 мм, но обладает матовой алюминиевой поверхностью и оснащен механизмом, который позволяет одним движением пальца спрятать разъем внутрь корпуса.