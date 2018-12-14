В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (Видео)

Новости технологии: Чип MediaTek Helio P90 получил поддержку искусственного интеллекта и 48-мегапиксельных фотокамер.

В китайском городе Шэньчжэнь состоялась презентация новейшего процессора компании MediaTek, которая знаменита своими энергоэффективными чипами для дешевых смартфонов. Новинка получила название Helio P90. По словам разработчиков, Helio P90 получился быстрым и обладает "революционной" системой искусственного интеллекта.

Процессор изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу TSMC FinFET, оснащается APU 2.0 для задач искусственного интеллекта с архитектурой AI Fusion для эффективного распределения задач ИИ между APU и блоком обработки изображений IPU.

По словам MediaTek, Helio P90 в 4 раза производительнее на задачах ИИ, чем прошлые чипсеты Helio P70 и Helio P60. Правда о сравнении с более мощными конкурентами в лице Qualcomm, Huawei и Apple речь, конечно, не идет.

Helio P90 содержит 8 вычислительных ядер: два ядра ARM Cortex A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex A55 с частотой 2 ГГц. Чипсеn дополняет графический ускоритель PowerVR GM 9946.

Мобильный процессор поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDRX, флеш-памяти UFS 2.1. Helio P90 может обрабатывать фотоснимки с разрешением до 48 мегапикселей, а если аппарат получит двойную фотокамеру, то сможет обработать снимки размером 24 МП + 16 МП. Также умеет работать с дисплеями с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520x1080 пикселей.

Из беспроводных возможностей у Helio P90 заявлена поддержка двух SIM-карт с VoLTE 4G LTE Cat. 12/13, Wi-Fi (802.11ac), 4х4 MIMO, и Bluetooth 5.0. Первые смартфоны на базе MediaTek Helio P90 начнут поступать в продажу с первого квартала 2019 года.