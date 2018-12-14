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HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон

HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон
13:27 Сегодня Телеграф techno.nv.ua

Новости технологии: Тайваньская компания HTC, судя по всему, сняла с производства флагманский смартфон HTC U12+.

Этого гаджета нет на официальном сайте, при этом предыдущие модели, HTC U11 и U11+, остаются доступными. На данный момент неизвестно, почему тайваньский гигант снял HTC U12 со своих официальных интернет-магазинов в Китае. К примеру, модели нет и у официального продавца на площадке TMall, которая является частью Aliexpress. Официальные комментарии пока не представлены.

Ранее HTC опровергла слухи об отказе от флагмана на будущий год. В заявлении HTC не уточнила, когда нам можно ждать HTC U13, но отметила, что фокус в смартфоне будет сделан на технологиях связи пятого поколения.

Интересно, что еще в начале декабря HTC предложила тайваньцам заказывать кастомные версии U12+. Вместо выбора цветных панелей предлагалось наносить на корпус изображения. Компания представила сразу 45 готовых вариантов оформления, поэтому отказ от продажи гаджета всего через пару недель после такого обновления выглядит неожиданно.

Смартфон HTC U12 + оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 2.1. Он защищен по стандарту IP68 от воды и пыли и питается от аккумулятора на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Флагман имеет двойную основную камеру с сенсорами на 12 и 16 мегапикселей.

HTC U12 + также известен своим необычным пользовательским интерфейсом, основанным на Edge Sense 2.0. Он поддерживает различные жесты и другие полезные функции, которые отличают его от других интерфейсов.

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Смартфон, Продажи, HTC, Флагман, Гаджет, Устройство, Техно.
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