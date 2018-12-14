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Opera создала криптобраузер для Android с поддержкой Web3

Opera создала криптобраузер для Android с поддержкой Web3
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии: Opera выпустила первый Android-браузер с поддержкой Web 3 и встроенным криптокошельком.

 Новая версия браузера Opera для Android поддерживает популярный протокол Ethereum Web3 API, который позволяет пользователям совершать транзакции в криптовалюте, а разработчикам - создавать децентрализованные приложения.

При помощи новой "Оперы" для Android пользователи получают доступ к децентрализованным приложениям, что заметно упрощает работу с криптокошельком. Для осуществления транзакций необходимо приобрести криптовалюту Ethereum и хранить её в криптокошельке Opera. После этого пользователи получают доступ к целому ряду приложений Web 3.0 в Dapp store, размещённом непосредственно в кошельке. Криптовалютная Opera уже доступна для бесплатной загрузки в Play Store.

Как отметил исполнительный вице-президент Opera Кристиан Колондра, такой шаг со стороны компании должен ускорить превращение криптовалюты с предмета спекуляций и инвестиций на платежное средство, которое применяться в повседневной жизни.

В следующем году компания Opera планирует также внедрить поддержку Web 3.0 и в свой десктопный браузер для Windows, Mac и Linux.

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Все по теме:

Опера, Android, Браузер, Криптовалюта, Android-браузер, Ethereum Web3 API, криптобраузер.
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