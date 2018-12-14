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В Apple Music исчезла популярная функция

В Apple Music исчезла популярная функция
22:14 Пт, 14 Декабрь 2018 Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: В Apple Music закрылся раздел Connect во вкладке Artist Pages.

С 14 декабря в приложении Apple Music с вкладки Artist Pages полностью исчезнет раздел Connect. Таким образом, эта функция официально закрывается и больше поддерживаться не будет. Об этом стало известно из официального пресс-релиза компании.

Сегодня мы оптимизируем поиск музыки, удалив Connect из вкладок Artist и For You. Это означает, что вы не сможете больше размещать публикации в разделе Connect. Правда, весь ранее загруженный контент будет доступен для поиска до 24 мая 2019 года. Также у Вас осталась возможность создавать плейлисты во вкладках Artist с помощью последней версии Apple Music, – отметили в Apple.

Добавим, что Apple представила Connect в 2015 году в рамках конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference, или просто WWDC.

Тогда компания позиционировала эту функцию как окно для фанов в мир музыкантов, то есть она должна была стать гибридом таких популярных сервисов, как SoundCloud и Twitter: артисты здесь должны публиковать фрагменты своей жизни вне сцены, включая эксклюзивные материалы: фрагменты концертов, рассказы о своей жизни, свежую музыку – все то, что привлекает фанатов.

Кроме того, в Apple хотели, чтобы раздел Connect стал одним из трех основных столпов Apple Music наряду с потоковой музыкой и радиостанцией Beats 1.

"Это будет очень мощная функция для музыкантов. "Представьте, что Вы – будущий артист и можете поделиться своей музыкой на крупнейшей платформе в мире, которой уже пользуются миллионы пользователей. Connect упрощает все для современного музыканта, как я, и музыкального потребителя, как вы", – заявлял в свое время Джимми Айовина (Jimmy Iovine), один из основателей американского звукозаписывающего лейбла Interscope Records и идеолог музыкального сервиса Beats.

Однако в итоге эта функция не получила поддержку со стороны пользователей. Тем более, что в 2016 году с выпуском iOS 10 раздел Connect исчез с нижнего навигационного меню в Apple Music.

Вполне вероятно, что Apple продолжит использовать раздел Connect для сообщений от имени редакторов Apple Music, но подобное решение пока не подтверждено.

Однако на этом изменения не заканчиваются, однако остались более приятные. Как компания сообщила на своем официальном сайте, вкладка Artist стала более упорядоченной, поэтому теперь легче будет найти музыку, которую Вы ищете, включая Essential Albums, а на странице каждого исполнителя можно будет увидеть его самый громкий релиз. В то же время каждый артист получит свое собственное радио – нужно будет нажать только на соответствующий значок .

Напомним, в конце сентября Apple объявила о завершении приобретения сервиса для распознавания мелодий Shazam. Распространялась информация, что такой шаг "яблочным" обошелся в 400 миллионов долларов.

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Функция, Connect, Apple Music, Вкладка, Artist Pages.
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