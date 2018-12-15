Amazon открыла первый магазин в уменьшенном формате

Новости технологии: Первый уменьшенный магазин Amazon Go начал работать в офисе Amazon в Сиэтле.

Amazon Go - это автоматизированные магазины без касс и продавцов, где за посетителями следят камеры, а покупки можно складывать сразу в сумку. Чтобы зайти в торговый зал, нужно открыть специальное приложение и приложить смартфон к турникету.

Обычно площадь таких магазинов составляет около 185 кв.м., но в мини-формате она составит около 41 кв.м. Первый маленький Amazon Go начал работать в офисе Amazon в Сиэтле. В компании рассчитывают, что такие точки можно будет открывать в больницах и вестибюлях офисных центров, а также во всех местах, где есть "много голодных и спешащих людей".

Несмотря на маленький формат, мини-магазины работают по той же автоматизированной схеме, что и обычные Amazon Go. В компании такие точки назвали модульными и уточнили, что на их сборку уходит несколько недель.