Космолет Ричарда Брэнсона установил мировой рекорд (Видео)

Новости технологии: Космический аппарат SpaceShipTwo компании Virgin Galactic закончил четвертый тестовый полет и установил мировой рекорд.

Он поднялся на высоту 82,7 километра со скоростью 2,9 Мах. Об этом сообщается на Twitter-странице компании.

Известно, что компания Virgin Galactic объявила о том, что SpaceShipTwo вышел "в космическое пространство". В то же время Международная авиафедерация в настоящее время считает, что граница космоса пролегает на высоте 100 километров.

Этот полет сделал компанию еще на шаг ближе к осуществлению цели - началу коммерческих полетов с пассажирами.

Известно, что Virgin Galactic, принадлежащая Ричарду Брэнсону, намерена осуществлять полеты с пассажирами на регулярной основе. Стоимость таких космических путешествий смогут себе позволить лишь очень состоятельные люди.