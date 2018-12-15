Xiaomi разработала умное массажное кресло

Новости технологии: Компания Xiaomi создала массажное кресло Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair, управляемое искусственным интеллектом.

Компания Xiaomi выпустила новое массажное кресло Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair. Как можно понять из названия, кресло работает на основе искусственного интеллекта.

Умное кресло может самостоятельно определить положение зоны массажа и уделяет внимание именно этой области. Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair может выполнять шесть режимов массажа. Так, на выбор у пользователя массаж всего тела, или какой-то из частей.

Интересно, что кресло не имеет никаких кнопок или пульта управления – им можно управлять голосом. Стоимость Mobility Intelligent AI Full Body Massage Chair составляет 1160 долларов (32 500 гривен).