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В Galaxy S10 предрекают наличие функции реверсивной зарядки

В Galaxy S10 предрекают наличие функции реверсивной зарядки
05:05 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости технологии: Все смартфоны семейства получат функцию реверсивной зарядки Powershare.

Не так давно мы подробно рассказывали о предполагаемых технических характеристиках флагманских смартфонов семейства Samsung Galaxy S10. И вот теперь появилось сразу несколько новых сообщений касательно этих аппаратов.

В семейство Galaxy S10, как ожидается, войдут собственно модель Galaxy S10, а также версии Galaxy S10 Plus и Galaxy S10 Lite. Позднее ожидается появление модификации с поддержкой мобильной связи пятого поколения 5G.

И так, сообщается, что все смартфоны семейства получат функцию реверсивной зарядки Powershare. Иными словами, аппараты можно будет использовать для подзарядки других устройств, скажем, «умных» наручных часов. Отмечается, что система Powershare рассчитана на работу в беспроводном режиме.

Кроме того, в распоряжении сетевых источников оказалась новая информация о цветовых версиях различных смартфонов Galaxy S10. Так, аппарат Galaxy S10 Lite будет предлагаться в белом, чёрном, зелёном, синем и жёлтом исполнениях.

Для смартфонов Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus предусмотрены белая, чёрная, зелёная и синяя цветовые схемы. Некоторые решения могут оказаться градиентными.

Упомянут также некий аппарат Galaxy S10 Ceramic, который может оказаться вариантом с поддержкой 5G. Этот смартфон выйдет в белом и чёрном исполнениях. В дальнейшем, вероятно, Samsung предложит для смартфонов и другие цветовые решения.

Официальный анонс новинок ожидается 24 февраля, за день до открытия выставки Mobile World Congress 2019, которая пройдёт в испанской Барселоне

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Все по теме:

Смартфоны, Galaxy, Зарядка, Galaxy S10, Powershare.
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