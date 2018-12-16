Apple работает над собственным мобильным модемом

Новости технологии: Компания Apple работает над новыми технологиями.

В следующем году определенно стоит ожидать множества новостей относительно проектов, связанных с новым концептом 5G-мобильных сетей – и не столько потому, что сам концепт позволяет продвинуть рынок мобильных технологий на новый уровень, а ввиду его прибыльности для компании. Поэтому становится неудивительно, что почти все крупные гиганты на рынке стремятся так или иначе представить нечто необычное в этом контексте – все, кроме Apple. Яблочная компания сохраняет нетрадиционное для нее спокойствие в отношении 5G, но не потому, что не верит в их успешность – скорее всего, потому что сама на данный момент работает над собственным мобильным модемом.

Вообще, такой подход и поведение со стороны Apple нельзя назвать классическим и ожидаемым – компания всегда стремилась сохранять свое ощутимое присутствие на рынке абсолютно любого типа мобильных технологий.

Однако на сей раз, по-видимому, ей предстоит действительно серьезная работа, связанная с необходимостью разработки своего собственного модемного чипа, в связи с недавним официально постановленным запретом на продажу iPhone в Китае – впрочем, эта часть новости еще не является вполне определенной для Apple. Что касается чипа, то Apple сегодня опубликовала объявление о том, что ищет в свои ряды опытного программного и аппаратного инженера с опытом работы над модемными технологиями – она приглашает потенциального специалиста работать в штаб-квартире компании в Сан-Диего. А это уже является определенным знаком того, что компания Apple действительно работает над собственной версией мобильного модема.

В принципе, оно и не удивительно, учитывая тот факт, что тактика применения Qualcomm-чипов у компании некоторое время тому назад провалилась – и так же, как она начала создавать свои процессорные чипы A, она может заняться и разработкой данного модемного чипа. Многие пользователи и аналитики предполагают, что с учетом возрастающей популярности концепта 5G-сетей, скорее всего новый модемный чип будет обладать возможностью работать как в нем, так и в стандартном LTE-диапазоне.