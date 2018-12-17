Эксперты назвали худшие пароли 2018 года

Новости технологии: Аналитики компании SplashData составили рейтинг самых худших паролей уходящего года.

Аналитики компании SplashData опубликовали список худших паролей, которые юзеры использовали в 2018 году. Результаты исследования разместили на сайте организации. Список составлен на основе анализа пяти миллионов паролей, слитых в сеть. Оказалось, что привычки пользователей с годами не изменились: наиболее простой комбинацией вновь стал пароль "123456".

В пятерке худших паролей оказалось четыре простых набора цифр. Третье место заняло сочетание "123456789", четвертое и пятое - "12345678" и "12345". Еще одним распространенным паролем оказалось слово password ("пароль").

Руководитель SplashData Морган Слэйн (Morgan Slain) заявил, что такая беспечность действительно озадачивает. Несмотря на громкие взломы и утечки данных, люди продолжают использовать для защиты предсказуемые комбинации.

В сотню худших паролей также вошли имена собственные: Уильям, Эшли, Дженнифер, Аманда, Николь, Эндрю. На 23-м месте антирейтинга оказалось имя президента США Дональда Трампа.

Исследователи называют пароль "123456" наихудшим уже пятый год подряд. Несмотря на предупреждения экспертов, он остается очень популярным и распространенным. В 2017 году сообщалось, что эту комбинацию постоянно используют 17 процентов всех интернет-пользователей.