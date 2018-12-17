Xiaomi представила новую механическую клавиатуру

Новости технологии: Компании Xiaomi и Yuemi презентовали новую механическую проводную клавиатуру Xiaomi Yuemi Cherry.

Китайская компания Xiaomi совместно с брендом по производству клавиатуры Yuemi выпустила механическую проводную клавиатуру на 104 клавиши. Ее название - Xiaomi Yuemi Cherry.

Переключатели Xiaomi Yuemi Cherry имеют линейный рабочий ход, нажимаются мягко и практически беззвучно. Они характеризуются силой нажатия 45 г, ходом 2 мм до нажатия (4 мм до упора) и ресурсом 50 млн срабатываний.

Корпус клавиатуры изготовлен из пластика белого цвета. Отдельно отмечается, что клавишные колпачки изготовлены из пластика PBT, отличающегося более высокой износоустойчивостью по сравнению с пластиком ABS.

Новинка может работать с операционными системами Windows и macOS. Также аппарат имеет возможность блокировки кнопки Win во время игр, поэтому можно не бояться выхода на рабочий стол в ответственный игровой момент.