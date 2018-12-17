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Huawei показали смартфон с необычной камерой

Huawei показали смартфон с необычной камерой
20:18 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Новый смартфон Huawei Nova 4 обладает самой крохотной фотокамерой в мобильной отрасли.

Китайский производитель смартфонов компания Huawei официально подготовила к выпуску модель Nova 4 с рядом интересных особенностей. Первая отличительная черта Huawei Nova 4 – наличие отверстия для селфи-камеры, что позволило почти полностью покрыть лицевую сторону мобильного устройства дисплеем, занимающий 86,3% поверхности лицевой панели.

Селфи-камера расположена в левом верхнем углу, где, по словам производителя, на будет иметь минимальное влияние на рабочую зону экрана. Остальные датчики были перенесены в нижнюю часть экрана, вроде датчиков освещенности.

Второй особенностью Huawei Nova 4 является использование самого крохотного в мобильной отрасли модуля фронтальной камеры – его размеры всего 3,5 мм, а общий диаметр отверстия для фронтальной камеры составляет 4,5 мм.

На тыльной стороне расположен тройной фотомодуль: обычный 48 МП (или 20 МП в более доступной версии) для съемок посередине, сверху вмонтирован широкоугольный 117-градусный 16 МП сенсор, а нижний для эффекта боке – 2 МП с диафрагмой f/2.4. Основная камера поддерживает режимы HDR Pro, улучшения портретов, записи slo-mo видео (960 кадров в секунду), способна распознавать сцены и объекты съемки, создавать 3D Emoji.

Huawei Nova 4 получил процессор Kirin 970, до 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается технология GPU Turbo для повышения производительности в играх. Аппарат обладает 6,4-дюймовым дисплеем с Full HD+ разрешением 2310×1080 точек.

В рамках презентации Huawei не уточнила информации о емкости батареи. По предыдущим данным, здесь используется аккумулятор емкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки 9В/2А. Устройство работает под управлением EMUI 9.0.1 на базе Android Pie.

Смартфон Huawei Nova 4 станет доступным для предварительного заказа. Продажи стартуют с 27 декабря. Цена модели с конфигурацией памяти 8/128 ГБ и 20-мегапиксельной основной камерой составляет около $450. Та же конфигурация памяти, но с топовым 48-мегапиксельным сенсором, оценивается в $493.

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Смартфон, Huawei, Технологии, Свойства, Фотокамера, Характеристики, Huawei Nova 4.
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