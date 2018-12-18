Lenovo выпустит смартфон с рекордным количеством памяти

Новости технологии: Новый смартфон от Lenovo название Lenovo Z5s и будет доступен в двух версиях.

Конец 2018 года ознаменован появлением смартфонов с 10 ГБ оперативной памяти от производителей Xiaomi, Vivo, OnePlus и Meizu. Но компания Lenovo твердо намерена преодолеть 10-гигабайтный рубеж, разрабатывая смартфон с 12 гигабайтами ОЗУ.

Новинка получила название Lenovo Z5s и будет доступна в двух версиях: стандартной с процессором среднего уровня Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти, и флагманской — с топовым Snapdragon 845 и 12 ГБ ОЗУ под брендом Ferrari.

Новинка будет представлена 18 декабря и, по слухам, предназначена исключительно для рынка Китая. Стоимость и дата начала продаж устройства станут известны на презентации.