Lenovo презентовали бюджетный смартфон с мощным процессором

Новости технологии: 18 декабря компания представила бюджетный Lenovo Z5s.

"Сердцем" новинки стал 8-ядерный Snapdragon 710 в паре с графическим ускорителем Adreno 616. Объем оперативной памяти новинки составляет 6 или 8 ГБ в зависимости от модификации.

Lenovo Z5s оснащен дисплеем с защитным покрытием Gorilla Glass, который занимает 92,6% площади передней панели. Диагональ экрана – 6,39 дюйма, разрешение составляет 2340 x 1080 пикселей при соотношении сторон 19,5: 9. В верхней части находится каплевидный вырез для селфи-модуля на 16 Мп. Основная камера с двукратным оптическим зумом состоит из трех объективов на 8 (f / 2.4), 16 (f / 1.8) и 5 (f / 2.4) Мп. Обе камеры работают при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.

Кроме того, новый смартфон получил аккумулятор емкостью 3 300 миллиампер часов с поддержкой технологии быстрой зарядки на 18 Вт. Lenovo Z5s работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 10.