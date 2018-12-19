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IATA занялась разработкой системы распознавания зон турбулентности для авиакомпаний

IATA занялась разработкой системы распознавания зон турбулентности для авиакомпаний
06:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости технологии: Для авиакомпаний разработают систему предупреждения о зонах турбулентности.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) занялась разработкой системы, с помощью которой авиакомпании смогут заранее узнавать о зонах турбулентности.

Согласно сообщению IATA, система, получившая название Turbulence Aware, создается при поддержке 12 авиакомпании, которые и станут ее испытывать, передает N+1.

Турбулентностью принято называть неравномерные воздушные потоки в атмосфере Земли. Зоны с такими неравномерными потоками редкостью не являются и их можно относительно точно прогнозировать. Например, такие зоны существуют на стыке теплых и холодных воздушных потоков над горами или между морем и сушей или на границе облаков.

Существует и турбулентность ясного неба. Зоны с ней стандартными средствами практически невозможно обнаружить - в них практически полностью отсутствует облачность, а погодный радар на борту самолета не выявляет каких-либо атмосферных аномалий. Зоны с такой турбулентностью пилоты облетают, опираясь на информацию из сообщений самолетов, уже побывавших в них.

Иногда попадание самолета в турбулентность может заканчиваться травмированием пассажиров. Так, в сентябре текущего года 29 пассажиров внутреннего рейса мексиканской авиакомпании Volaris из-за сильной тряски самолета, попавшего в зону турбулентности, получили различные травмы.

По данным Федерального управления гражданской авиации, в США в 2017 году из-за турбулентности травмы получили 12 пассажиров и пять членов экипажей. Разработкой информационной системы, которая позволит авиакомпаниям заранее получать сведения о зонах турбулентности, специалисты IATA занялись в июне 2018 года.

До конца года разработку планируется завершить, а с февраля 2019-го — начать ее испытания. Если проверки пройдут успешно, доступ к Turbulence Aware откроют для всех авиакомпаний с 2020 года.

Новая система будет собирать, перепроверять и обрабатывать анонимизированные данные о зонах турбулентности от пилотов самолетов, попавших в них, а также от диспетчеров и погодных служб. Благодаря этому специалисты надеются создать базу данных о зонах турбулентности, которая будет обновляться в режиме реального времени. В проекте Turbulence Aware участие принимают авиакомпании Aer Lingus, Air France, China Southern, Japan Airlines, Qantas, United и некоторые другие.

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Авиакомпании, Турбулентность, IATA, Turbulence Aware.
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