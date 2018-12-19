Xiaomi готовит прошивку MIUI 11: какие смартфоны получат обновление

В 2019 году китайский производитель Xiaomi готовит анонс следующей прошивки MIUI 11. Анонс еще не состоялся, но компания уже озвучила список моделей смартфонов, которые получат официальное обновление.
В список попали мобильные аппараты Xiaomi, которые были выпущены за последние пару лет. Поскольку MIUI 11 будет основана как минимум на Android 7.1, то в списке на обновление попали модели, аппаратные части которых поддерживаются производителями оборудования для них.
В итоге скачать и установить прошивку MIUI 11 на свои мобильные устройства Xiaomi в 2019 году смогут обладатели:
Помимо вышеописанных моделей, новые прошивки получат популярный флагман Pocophone F1, а также игровые модели Black Shack и Black Shark Halo.
Об особенностях MIUI 11 производитель пока ничего не известно, но наверняка производитель внедрит несколько новых возможностей, направленных на улучшение пользовательского опыта при использовании мобильных устройств. Анонс новой прошивки ожидается в первом квартале 2019 года.