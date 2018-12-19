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Среда, 19.12.2018
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Xiaomi готовит прошивку MIUI 11: какие смартфоны получат обновление

Xiaomi готовит прошивку MIUI 11: какие смартфоны получат обновление
22:36 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости технологии: MIUI 11 будет основана минимум на Android 7.1, поэтому в список на обновление попали модели 2017-2018 годов.

В 2019 году китайский производитель Xiaomi готовит анонс следующей прошивки MIUI 11. Анонс еще не состоялся, но компания уже озвучила список моделей смартфонов, которые получат официальное обновление.

В список попали мобильные аппараты Xiaomi, которые были выпущены за последние пару лет. Поскольку MIUI 11 будет основана как минимум на Android 7.1, то в списке на обновление попали модели, аппаратные части которых поддерживаются производителями оборудования для них.

В итоге скачать и установить прошивку MIUI 11 на свои мобильные устройства Xiaomi в 2019 году смогут обладатели:

  • Redmi 6 Pro,
  • Redmi 6,
  • Redmi 6A,
  • Redmi S2,
  • Redmi 5,
  • Redmi Note 6 Pro,
  • Redmi Note 5,
  • Redmi Note 5A,
  • Redmi Note 4X (Qualcomm),
  • Redmi Note 4 (MediaTek),
  • Redmi 5 Plus,
  • Redmi 5A,
  • Redmi 4A,
  • Redmi 4X,
  • Redmi 4,
  • Redmi Pro,
  • Mi 5s,
  • Mi 5s Plus,
  • Mi Max 2,
  • Mi 8 Pro,
  • Mi 8,
  • Mi 8 Explorer Edition,
  • Mi 8 SE,
  • Mi 8 Lite,
  • Mi MIX 3,
  • Mi MIX 2S,
  • Mi MIX 2,
  • Mi MIX,
  • Mi Max 3,
  • Mi 6,
  • Mi 6X,
  • Mi Note 2
  • Mi 5.

Помимо вышеописанных моделей, новые прошивки получат популярный флагман Pocophone F1, а также игровые модели Black Shack и Black Shark Halo.

Об особенностях MIUI 11 производитель пока ничего не известно, но наверняка производитель внедрит несколько новых возможностей, направленных на улучшение пользовательского опыта при использовании мобильных устройств. Анонс новой прошивки ожидается в первом квартале 2019 года.

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Все по теме:

Смартфоны, Компания, Обновление, Техно, Xiaomi, Прошивка, Android 7.1, MIUI 11.
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