В Windows 10 появится очень полезная функция

Новости технологии: Появление функции Sandbox в Windows 10 состоится в первой половине 2019 года.

Microsoft планирует добавить крайне полезную функцию в Windows 10 под названием Sandbox ("Песочница"). Она представляет собой выделенное виртуальное пространство, где можно экспериментировать с запуском подозрительных программ, заходить на небезопасные сайты, не боясь, что основной компьютер будет заражен.

Первые упоминания о подобном функционале появились еще в августе, но лишь сейчас Microsoft в своем блоге подробно рассказали о Sandbox в Windows 10 и поделились некоторыми ее особенностями.

Информации об особенностях Microsoft Sandbox очень много, но мы выделили основные преимущества:

Sandbox будет частью Windows и поставляться вместе с версиями Windows 10 Pro и Enterprise. Устанавливается опционально (вручную, через "Установку компонентов Windows").

Представляет собой виртуальную Windows 10, которая будет очищать все изменения при выключении.

Безопасна. Работает, как эмулятор, и все задачи, выполняемые в ней, протекают отдельно от основной Windows 10.

Эффективная. Использует встроенный планировщик ядра, интеллектуальное управление памятью и виртуальный графический ускоритель.

Microsoft планирует запустить Sandbox в ближайшее время для инсайдеров, вместе с Windows Build 18301. Полноценный релиз Windows Sandbox состоится в первой половине 2019 года.