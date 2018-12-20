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В Windows 10 появится очень полезная функция

В Windows 10 появится очень полезная функция
17:09 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Появление функции Sandbox в Windows 10 состоится в первой половине 2019 года.

Microsoft планирует добавить крайне полезную функцию в Windows 10 под названием Sandbox ("Песочница"). Она представляет собой выделенное виртуальное пространство, где можно экспериментировать с запуском подозрительных программ, заходить на небезопасные сайты, не боясь, что основной компьютер будет заражен.

Первые упоминания о подобном функционале появились еще в августе, но лишь сейчас Microsoft в своем блоге подробно рассказали о Sandbox в Windows 10 и поделились некоторыми ее особенностями.

Информации об особенностях Microsoft Sandbox очень много, но мы выделили основные преимущества:

  • Sandbox будет частью Windows и поставляться вместе с версиями Windows 10 Pro и Enterprise. Устанавливается опционально (вручную, через "Установку компонентов Windows").
  • Представляет собой виртуальную Windows 10, которая будет очищать все изменения при выключении.
  • Безопасна. Работает, как эмулятор, и все задачи, выполняемые в ней, протекают отдельно от основной Windows 10.
  • Эффективная. Использует встроенный планировщик ядра, интеллектуальное управление памятью и виртуальный графический ускоритель.

Microsoft планирует запустить Sandbox в ближайшее время для инсайдеров, вместе с Windows Build 18301. Полноценный релиз Windows Sandbox состоится в первой половине 2019 года.

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Технологии, Функция, Техно, Windows 10, Полезная функция, Sandbox.
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