В Windows 10 появится очень полезная функция

Microsoft планирует добавить крайне полезную функцию в Windows 10 под названием Sandbox ("Песочница"). Она представляет собой выделенное виртуальное пространство, где можно экспериментировать с запуском подозрительных программ, заходить на небезопасные сайты, не боясь, что основной компьютер будет заражен.
Первые упоминания о подобном функционале появились еще в августе, но лишь сейчас Microsoft в своем блоге подробно рассказали о Sandbox в Windows 10 и поделились некоторыми ее особенностями.
Информации об особенностях Microsoft Sandbox очень много, но мы выделили основные преимущества:
Microsoft планирует запустить Sandbox в ближайшее время для инсайдеров, вместе с Windows Build 18301. Полноценный релиз Windows Sandbox состоится в первой половине 2019 года.