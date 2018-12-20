Аппарат InSight установил первый научный инструмент на Марсе

Новости технологии: С помощью роботизированной руки аппарат установил сейсмограф.

Аппарат NASA InSight установил на Марсе первый научный инструмент. Как сообщается на сайте агентства, аппарат передал на Землю снимок, на котором можно увидеть сейсмограф, расположенный на поверхности Красной планеты.

Прежде, чем перейти к установке сейсмографа, исследователи провели проверку работоспособности роботизированной руки аппарата для того, чтобы удостовериться, что он сможет расположить инструмент корректно. После того, как все проверки были завершены, InSight получил пакет необходимых команд. 19 декабря сейсмограф был установлен на расстоянии 1,6 метра от аппарата.

В ближайшие дни команда миссии выровняет положение сейсмографа относительно поверхности Марса, а в течение следующих нескольких недель отрегулирует длину шлейфа, соединяющего инструмент со станцией, установит над инструментом ветрозащитный колпак при помощи руки и откалибрует его.

InSight совершил посадку на Марс 26 ноября. Миссия аппарата рассчитана на два года, это время он будет собирать данные о внутреннем строении и составе Марса. Это позволит исследователям получить дополнительные сведения о том, как были сформированы каменистые космические тела в Солнечной системе