Скачать
Четверг, 20.12.2018
Украина продлила земельный мораторий
Украина продлила земельный мораторий
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
Интер снова попытается заполучить лучшего футболиста мира
Интер снова попытается заполучить лучшего футболиста мира
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Аппарат InSight установил первый научный инструмент на Марсе

Аппарат InSight установил первый научный инструмент на Марсе
19:26 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости технологии: С помощью роботизированной руки аппарат установил сейсмограф.

Аппарат NASA InSight установил на Марсе первый научный инструмент. Как сообщается на сайте агентства, аппарат передал на Землю снимок, на котором можно увидеть сейсмограф, расположенный на поверхности Красной планеты.

Прежде, чем перейти к установке сейсмографа, исследователи провели проверку работоспособности роботизированной руки аппарата для того, чтобы удостовериться, что он сможет расположить инструмент корректно. После того, как все проверки были завершены, InSight получил пакет необходимых команд. 19 декабря сейсмограф был установлен на расстоянии 1,6 метра от аппарата.

В ближайшие дни команда миссии выровняет положение сейсмографа относительно поверхности Марса, а в течение следующих нескольких недель отрегулирует длину шлейфа, соединяющего инструмент со станцией, установит над инструментом ветрозащитный колпак при помощи руки и откалибрует его.

InSight совершил посадку на Марс 26 ноября. Миссия аппарата рассчитана на два года, это время он будет собирать данные о внутреннем строении и составе Марса. Это позволит исследователям получить дополнительные сведения о том, как были сформированы каменистые космические тела в Солнечной системе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марс, Миссия, Аппарат, Техно, Научный инструмент, InSight, Аппарат InSight.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
03 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
04 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
05 Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Аппарат InSight установил первый научный инструмент на Марсе
Аппарат InSight установил первый научный инструмент на Марсе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь