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На 3D-принтере распечатали руку, способную играть на фортепиано

На 3D-принтере распечатали руку, способную играть на фортепиано
19:47 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости технологии: Рука может воспроизвести на фортепиано простые мелодии.

Инженеры из Кембриджского университета разработали и распечатали на 3D-принтере роботизированную руку, которая способна играть простые мелодии на фортепиано, манипулируя своей кистью. Исследователям удалось имитировать все кости и связки человеческой ладони.

Робота "научили" играть на клавишах, обратив внимание на то, как механика, свойства материала, окружающая среда и работа запястья влияют на динамическую модель руки. Исследователи запрограммировали робота воспроизводить несколько коротких музыкальных мелодий в разном стиле и темпе. По словам инженеров, даже по результатам этих базовых тестов ученые получат довольно сложное поведение для робота.

Исследователи утверждают, что их разработка поможет в решении более сложных задач, например, при разработке роботов, способных проводить хирургические операции или обрабатывать хрупкие предметы.

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Все по теме:

Видео, Рука, Мелодия, 3D-принтер, Фортепиано, Техно, Роботизированная рука.
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