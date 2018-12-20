На 3D-принтере распечатали руку, способную играть на фортепиано

Новости технологии: Рука может воспроизвести на фортепиано простые мелодии.

Инженеры из Кембриджского университета разработали и распечатали на 3D-принтере роботизированную руку, которая способна играть простые мелодии на фортепиано, манипулируя своей кистью. Исследователям удалось имитировать все кости и связки человеческой ладони.

Робота "научили" играть на клавишах, обратив внимание на то, как механика, свойства материала, окружающая среда и работа запястья влияют на динамическую модель руки. Исследователи запрограммировали робота воспроизводить несколько коротких музыкальных мелодий в разном стиле и темпе. По словам инженеров, даже по результатам этих базовых тестов ученые получат довольно сложное поведение для робота.

Исследователи утверждают, что их разработка поможет в решении более сложных задач, например, при разработке роботов, способных проводить хирургические операции или обрабатывать хрупкие предметы.