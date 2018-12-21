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В Сети появилась новая информация о смартфоне Honor View 20

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В Сети появилась новая информация о смартфоне Honor View 20
22:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии: В Сети появились два новых постера смартфона Honor View 20.

Недавно в Китае провели закрытую презентацию смартфона Honor View 20, однако на ней мало раскрыли подробностей относительно начинки новинки. Но за несколько дней до официального анонса производитель сообщил несколько важных деталей о новом смартфоне, в том числе и цену.

Два новых постера, которые появились в сети, указывают на то, что емкость аккумулятора Honor V20 составит 4000 миллиампер часов. Заявлена и поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Кроме того, стали известны первые подробности о фронтальной камере, расположенной в круглом отверстии в экране – ее сенсор получит разрешение 25 Мп. Ранее сообщалось, что основную камеру аппарата обеспечат модулем Sony IMX586 на 48 Мп.

По имеющейся информации, смартфон оснастят процессором Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 64 или 128 ГБ.

Помимо официального изображения базовой версии устройства в сеть утекла фотография его лимитированной версии под названием Maserati Edition. На снимке видна лишь задняя крышка смартфона с тройной камерой и фирменными логотипами компаний.

 

Сканер отпечатков пальцев на корпусе отсутствует, вероятно, он разместился под экраном или на кнопке питания. На нижнем торце расположены стереодинамики и разъем USB Type-C. Левая кромка лишена элементов управления – судя по всему, они расположены на правой грани смартфона.

Цена Honor V20 Maserati Edition пока не сообщается, но на одном из свежих постеров засветились ценники на различные конфигурации "обычной" версии устройства. По сведениям ресурса Slashleaks, вариант с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ обойдется покупателям примерно в 405 долларов (около), модификация 6 / 128 ГБ будет стоить ориентировочно 478 долларов (около).

 

Новинку официально представят на специальном мероприятии в Китае, которое состоится 26 декабря. Позже, 22 января 2019 года, пройдет презентация глобальной версии новинки под названием Honor View 20.

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Смартфон, Huawei, Характеристика, Постеры, Honor View 20.
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