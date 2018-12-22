Apple представили концепт нового iPhone 2019

Новости технологии: Вероятный iPhone 2019 может вернуться к классическому дизайну моделей iPhone 5S/SE.

До анонса новых iPhone остается еще 9 месяцев, но энтузиасты, которые восхищаются идеями дизайна Apple создают свои версии будущих моделей iPhone. Американец под псевдонимом Concept Creator решил показать, как может выглядеть iPhone 2019, если бы обладал технологиями недалекого будущего.

Стоит отметить, что рендер фейкового iPhone 2019 получился весьма впечатляющим и нельзя не отметить талант энтузиаста. Это не первая его работа – за плечами дизайнера большое количество проектов, включая концепты будущих устройств от Samsung, Sony, LG и других производителей.

По мнению Concept Creator, будущий iPhone 2019 может вернуться к классическому дизайну моделей iPhone 5S/SE. Также будущий флагман может получить усовершенствованную тройную камеру с новым расположением фотовспышки. И наконец, дизайнер предполагает, что iPhone следующего поколения лишится столь нелюбимого многими элемента дизайна — выемки, для этого энтузиаст предлагает вмонтировать датчики TrueDepth прямо в экран для экономии места под дисплей.

Конечно, подобные концепты являются всего лишь плодом фантазии дизайнеров и не имеют ничего общего с настоящими iPhone, но позволяют получить небольшое представление о будущих новинках. Однако, согласно слухам, настоящий iPhone 2019 будет мало чем отличаться внешне от моделей iPhone XS и XS Max.