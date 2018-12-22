Появились новые подробности о функциях на смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL

Новости технологии: Компания Google рассказали об эксклюзивных функциях камеры на смартфонах Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Инженеры компании Google приоткрыли одну из тайн смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL. Не секрет, что поисковый гигант делает ставку на программное обеспечение, которое сочетает в себе множество фирменных технологий, таких как Night Sight, Photomode, Top Shot и другие. Именно про одну из этих функций Google рассказала в своем официальном блоге.

Top Shot – обновленная версия функции Motion Photo, нашла применение в старых моделях устройств линейки Pixel. При активации этой функции или при переключении камеры в автоматический режим, она снимает короткий видеоклип во время съемки очередного кадра, затем делит его на отдельные фотографии, предлагая владельцу удобный.

Подобным образом реализована технология Live Photos на iPhone, но в устройствах от Apple она активируется, если было замечено движение в кадре, – в Google же она срабатывает автоматически.

В блоге разработчиков говорится, что за полторы секунды до и после нажатия на кнопку "затвора" Top Shot позволяет сделать до 90 изображений с высоким разрешением, из которых сохранятся два альтернативных снимка и один оригинал, после чего пользователь может выбрать из них наиболее подходящий.

Специальная разработка Visual Core применяется для обработки лучших альтернативных снимков в Pixel 3. Для их создания в смартфонах Google используется специальный алгоритм компьютерного зрения, который анализирует освещение, эмоции присутствующих в кадре людей, закрыты или открыты у них глаза, улыбаются ли они и не размыт ли фон и так далее.

Затем обученная нейронная сеть отбирает подходящие по всем критериям снимки, при этом далеко не всегда отдавая приоритет лишь снимкам, отобранным только по анализу лица. Например, учитывается и тот момент, есть ли между двумя кадрами значительные отличия, вызванные движением, размытие и другие факторы, влияющие на качество снимка. Во внимание также принимаются автоматическая экспозиция, автофокус и автобаланс.

Чтобы улучшить работу алгоритма, инженеры протестировали его на сотнях добровольцев, чье мнение также учитывалось при создании технологии Night Sight. Это позволило максимально улучшить качество снимков на Pixel 3.