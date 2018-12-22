NASA показало, как зонд InSight установил сейсмометр на Марс

Новости технологии: 19 декабря, сейсмометр был помещен на поверхность Марса непосредственно перед посадочным устройством InSight.

Космическое агентство NASA поделилось изображениями того, как роботизированная рука модуля InSight устанавливает сейсмометр SEIS на поверхность Красной планеты. За процессом наблюдали сразу две камеры. Настройку оборудования собираются завершить к началу января, а уже в конце месяца должно пройти развертывание электромеханического бура.

Космический аппарат InSight опустился на Марс в районе нагорья Элизиум 26 ноября. Тогда же активировалось устройство RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) - радиоприбор, который, используя систему связи модуля, обеспечивает специалистов точными измерениями вращения и колебания планеты.

В первые недели после приземления сотрудники NASA испытали камеру на длинной (2,4 метра) роботизированной руке InSight: сначала она сфотографировала марсианские просторы, а затем и сам модуль. С ее же помощью исследователи осмотрели территорию вокруг аппарата в поисках подходящего для установки сейсмометра места.

Сначала специалисты отрепетировали установку SEIS на Земле - в специальном "Марсианском саду", созданном в Лаборатории реактивного движения (JPL). В этом им помог "близнец" модуля ForeSight. Восемнадцатого декабря они отправили отработанные команды InSight, а 19-го числа тот их успешно выполнил.

Сейсмометр установлен напротив аппарата на расстоянии 1,6 метра. По словам работника JPL Брюса Банердта (Bruce Banerdt), от этого прибора на три четвертых зависит достижение всех поставленных целей. Он будет фиксировать сотрясения марсианских пород. Анализируя то, как сейсмические волны проходят через них, ученые смогут определить глубину и состав слоев.

Сейчас команда NASA работает над выравниванием прибора, так как поверхность наклонена на два-три градуса. В дальнейшем сотрудники попробуют отрегулировать трос, который соединяет SEIS с InSight, чтобы минимизировать посторонний шум. В начале января они планируют поставить защитные экраны поверх сейсмометра. На конец января назначена установка электромеханического бура HP3, для которого отвели место с восточной стороны. Он сделает отверстие глубиною пять метров и измерит, какое количество тепла исходит из недр. Сотрудники надеются, что им удастся определить и источник тепла.

Менеджер проекта Том Хоффман (Tom Hoffman) рассказал, что пока InSight опережает план. Он назвал успешную установку сейсмометра "подарком на Рождество".