Скачать
Суббота, 22.12.2018
Рева объяснил, в чем смысл программы &quot;муниципальная няня&quot;
Рева объяснил, в чем смысл программы "муниципальная няня"
МИД начнет выдачу е-виз для граждан 52 стран со следующего года
МИД начнет выдачу е-виз для граждан 52 стран со следующего года
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Нове Место 22.12.2018
Биатлон. Результаты женской гонки преследования в Нове Место 22.12.2018
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: какие цвета принесут удачу в год Желтой Земляной Свиньи

Apple планирует выпустить новый iPad mini в 2019 году

Apple планирует выпустить новый iPad mini в 2019 году
19:55 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости технологии: Новый iPad mini может быть выпущен в следующем году.

Компания Apple выпустит новую версию своих планшетов iPad mini в 2019 году. Отмечается, что на данный момент на рынке доступна версия планшета 2015 года со 128 гигабайтами встроенного хранилища.

Впервые о возможности выхода IPad mini 5 заявил аналитик Мин Чи Куо, который прогнозировал выпуск планшета в конце 2018 – начале 2019 года. Теперь же китайские СМИ сообщают, что модель может поступить в массовое производство в декабре, что означает, что на рынок она выйдет в первые месяцы 2019 года.

Вместе с тем, каким именно будет обновленный планшет, пока неизвестно. Куо прогнозировал, что он получит более дешевый экран и процессор. Китайские СМИ согласны с этим утверждением, называя устройство "недорогим". Отмечается, что цена iPad mini со 128 гигабайтами памяти составляет 399 долларов, поэтому вероятно, что компания все-таки снизит стоимость.

Кроме того, ожидается, что Apple выпустит также обновленную версию iPad начального уровня. 10-дюймовый iPad, который может заменить 9,7-дюймовую модель, получит более тонкую рамку и дебютирует во второй половине 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Планшет, iPad Mini, Техно, iPad mini 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
02 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
03 На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
04 День зимнего солнцестояния 2018: что нужно сделать в этот день, приметы и обряды
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Украину обрушится стихия: синоптики предупреждают о штормовом ветре и снеге
В Украине ухудшится погода
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Минздрав: Украинцы стали реже давать взятки врачам
Нацбанк готов снизить учетную ставку, но только при одном условии
НБУ готов снизить учетную ставку, но при одном условии
NASA показало, как зонд InSight установил сейсмометр на Марс
NASA показало, как зонд InSight установил сейсмометр на Марс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь