Apple планирует выпустить новый iPad mini в 2019 году

Новости технологии: Новый iPad mini может быть выпущен в следующем году.

Компания Apple выпустит новую версию своих планшетов iPad mini в 2019 году. Отмечается, что на данный момент на рынке доступна версия планшета 2015 года со 128 гигабайтами встроенного хранилища.

Впервые о возможности выхода IPad mini 5 заявил аналитик Мин Чи Куо, который прогнозировал выпуск планшета в конце 2018 – начале 2019 года. Теперь же китайские СМИ сообщают, что модель может поступить в массовое производство в декабре, что означает, что на рынок она выйдет в первые месяцы 2019 года.

Вместе с тем, каким именно будет обновленный планшет, пока неизвестно. Куо прогнозировал, что он получит более дешевый экран и процессор. Китайские СМИ согласны с этим утверждением, называя устройство "недорогим". Отмечается, что цена iPad mini со 128 гигабайтами памяти составляет 399 долларов, поэтому вероятно, что компания все-таки снизит стоимость.

Кроме того, ожидается, что Apple выпустит также обновленную версию iPad начального уровня. 10-дюймовый iPad, который может заменить 9,7-дюймовую модель, получит более тонкую рамку и дебютирует во второй половине 2019 года.