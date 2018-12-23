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Samsung Galaxy A10 может получить неожиданную новинку

Samsung Galaxy A10 может получить неожиданную новинку
03:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости технологии: Компания Samsung заявила о том, что многие новшества теперь будет изначально внедрять в среднебюджетные смартфоны.

Южнокорейский гигант вслед за компаниями Vivo и Xiaomi может перейти на новое решение в сфере безопасности. Первый смартфон Samsung со сканером отпечатков пальцев в экране может появиться в начале 2019 года.

Утверждается, что предстоящая модель Galaxy A10 станет одним из первых смартфонов Samsung, оснащенных сенсором отпечатков пальцев под дисплеем. Сейчас, на данный момент, подробности об этом устройстве довольно скудны, но ожидается, что гаджет будет находиться чуть выше недавно анонсированной Galaxy A9 (2018). Это означает, что смартфон должен преодолеть разрыв между серией Galaxy A и грядущими устройствами Galaxy S10 от Samsung.

В настоящее время дизайн и технические характеристики не предоставлены. Однако еще в сентябре этот же источник сообщил, что Samsung готовит модель Galaxy A с процессором Snapdragon 845.

Это может быть совершенно другое устройство, но нельзя отрицать, что такой процессор будет иметь смысл для Galaxy A10. В конце концов, Galaxy A9 работает на Snapdragon 660 от Qualcomm, а Galaxy A8 использует Snapdragon 710.

Исходя из обычной стратегии Samsung, Galaxy A10 может впервые появиться в начале января вместе с новой бюджетной серией Galaxy M. Если этого не произойдет, следующее логичное окно для анонса будет на выставке MWC 2019 в феврале.

Добавим, в этом году Samsung решила изменить стратегию для устройств среднего ценового сегмента. Теперь линейка Galaxy A стала полигоном, на котором будут обкатываться различные решения, а затем в своем улучшенном исполнении они появятся в премиум-сегменте.

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Samsung, Смартфоны, Телефоны, Samsung Galaxy A10, Среднебюджетные смартфон.
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