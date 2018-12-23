Hubble Frontier Field представил доказательства существования темной материи

Новости технологии: Темная материя представляет собой настоящую загадку – не только для рядовых людей, но и для самих специалистов в сфере астрофизики и астрономии.

Несмотря на то, что человечество еще не имело возможности напрямую наблюдать развитие и формирование темной материи, все же большинство ученых принимает в качестве верной точку зрения о том, что именно из темной материи и создана большая часть космических объектов. Проект Hubble Frontier Field, в свою очередь, сегодня порадовал специалистов НАСА новыми снимками, содержание которых может самым что ни на есть прямым образом пролить свет на происхождение и особенности темной материи – а также на возможность ее нахождения.

Новые снимки летающей обсерватории Hubble Frontier Field касаются регистрации нескольких участков отдаленного космического пространства с достаточно плотным распределением местных галактик и скоплений звезд. Специалисты НАСА, получившие снимки, сразу же заинтересовались их содержанием и инициировали анализ – они установили наличие на них зарегистрированного интракластерного света.

Интракластерный свет представляет собой диффузию света между отдельными галактиками, который, по мнению некоторых специалистов из команды НАСА, может содержать в себе следы распределения темной материи и отдельных ее “кластеров”, что в свою очередь может предоставлять специалистам возможность ее прямого изучения. При этом руководители исследовательской команды отметили, что данный интракластерный свет в качестве инструмента и источника анализа представляет собой куда более точный ориентир в плане изучения темной материи, нежели текущие, имеющиеся в распоряжении НАСА инструменты.

Как бы там ни было, стоит отметить тот факт, что Hubble Frontier Field и ранее регистрировала похожие по содержанию космические картины – однако лишь сейчас, с развитием исследовательской миссии Hubble, специалисты НАСА могут в полной мере реализовать аналитико-исследовательский потенциал в отношении данных материалов. Остается дожидаться конечного результат научного исследования.