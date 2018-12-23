NASA начала углубленное изучение кометы 46P/Wirtanen

Новости технологии: На прошлой неделе многие любители астрономии могли наблюдать за продвижением самой яркой кометы последнего десятилетия под названием 46P/Wirtanen.

Специалисты НАСА, вооружившись сверхмощным телескопом Хаббл вдоволь изучили данную комету, которая пролетала на рекордно низкой высоте относительно внешней атмосферы Земли, в 7,4 миллионах миль. Изначальные снимки были не столь четкие и детализированные, однако применив соответствующие фильтры и вооружившись дополнительными материалами, специалисты НАСА приступили к подробному изучению данной сверхяркой кометы.

Они заметили, что газовая дымка вокруг ядра кометы была настолько яркой и плотной, что закрывала видимость большей части ее центра – именно по этой причине специалисты приступили к изучению кроны кометы, вооружившись ультрафиолетовым проявлением и высоко детализированными инструментами Wide Field 3 от телескопа Хаббл. В ходе исследования астрофизических особенностей кометы 46P/Wirtanen они сумели установить, каким именно образом газы выпускаются из ядра кометы, а также некоторые сторонние особенности, связанные с ее продвижением вблизи Земли.

Кроме того, предварительный отчет специалистов НАСА уточняет, что им также удалось проявить некоторые интересные сведения относительно происхождения льда на поверхности кометы – эти данные пока еще пробируются и не выпускаются на суд общественности ввиду необходимости перепроверок. Однако, если верить специалистам, их подробный характер с большой долей вероятности позволит раскрыть происхождение самой кометы.

Этот вопрос интересует специалистов больше всего, так как наличие на ней запасов льда – а значит воды – может являться следствием раннего столкновения кометы с другим либо другими космическими телами, которые также их содержали. Либо комета может быть частью потенциально обитаемого мира, где также может развиваться та или иная форма жизни – поэтому этот вопрос весьма сильно интересует специалистов.