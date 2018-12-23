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Xiaomi представила обновление MIUI 10 для смартфонов

Xiaomi представила обновление MIUI 10 для смартфонов
15:55 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости технологии: Новейшая прошивка доступна для загрузки и установки на телефоны "по воздуху" с 22 декабря 2018 года.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустил финальную версию прошивки MIUI 10 на основе Android (6.0 – 8.1), которая с августа находилась в состоянии бета-версии. В списке на обновление оказались почти 40 моделей смартфонов Xiaomi.

Обновление принесло ряд полезных улучшений и возможностей, которые по достоинству оценят владельцы Xiaomi: улучшенный интерфейс, новое меню многозадачности, автомобильный режим, повышение скорости запуска приложений, а также была добавлена совместимость с ИИ в камере для улучшения качества снимков.

Обновление до MIUI 10 доступно "по воздуху" для следующих моделей смартфонов: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi Max 3, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi 5, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi 5, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4 и Redmi Pro.

Кроме того, новейшая прошивка уже доступна для загрузки и установки на телефоны Redmi Note 5A, Redmi Note 4X, Redmi Note 4X на MediaTek, Redmi Note 4, Redmi Note 3, Mi 4S, Mi 4C, Mi 4, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max и Mi Max 2.

Как уверяет разработчик, обновление не повлияет на сохраненные на смартфоне данные, так что пользователям не стоит опасаться потери важных файлов. Однако из-за особенностей распространения, не все пользователи получат прошивку сразу, а лишь спустя несколько дней после официального анонса.

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Смартфоны, Технологии, Обновление, Xiaomi, Прошивка.
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