В Firefox Focus появится новая система управления cookie-файлами

Новости технологии: Пользователи Firefox Focus смогут самостоятельно управлять разрешениями на сохранение cookie-файлов.

Cookies-файлы представляют собой нередко настоящую головную боль для пользователей интернета – так или иначе практически каждый сайт собирает те или иные cookies-файлы, заставляя пользователя лишний раз задумываться относительно того, а правильно ли он поступает и не подвергает ли себя и свою систему виртуальным опасностям. Впрочем, недооценивать их важность также не стоит, ведь без них использование большинства веб-сервисов стало бы сущей пыткой, с необходимостью раз за разом вводить те или иные данные. Однако у компании-разработчика Mozilla появилось весьма элегантное решение по устранению такой проблемы – и решение это заключается в особом компромиссе.

Речь идет о новой возможности браузера Firefox Focus, которая предлагает своим пользователям самостоятельно управлять разрешениями на сохранение cookie-файлов. Вообще, Firefox Focus был изначально разработан компанией Mozilla для обеспечения наиболее высокого уровня конфиденциальности своим пользователям – а значит становится неудивительным тот факт, что так или иначе почти все функции в нем заточены на то, чтобы эту конфиденциальность обеспечивать.

Новая фича носит название Enhanced Tracking Protection и по сути представляет собой конфигуратор выбора Cookie-файлов – пользователь может выбирать, в каких случаях и от кого сохранять эти файлы, а в каких нет. К примеру, пользователь может автоматически заблокировать сохранение cookie-файлов от третьих лиц на сайте или сервисе, или же от определенных сайтов или сервисов. Разумеется, данной особенностью можно управлять и вручную, в момент предложения о сохранении cookie-файлов – теперь эта возможность распространяется и на мобильную версию браузера.

Последний момент является действительно отличным и занятным, ведь пользователи могут так или иначе определять, какие настройки и режимы работы с cookie-файлами они могут самостоятельно допускать. Учитывая тот факт, что далеко не все браузеры обладают подобными возможностями, становится понятно, что Firefox Focus явно выделяется на фоне многих сторонних веб-предложений.