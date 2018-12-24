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Зато он очень милый: В Японии создали робота, который ничего не умеет

Зато он очень милый: В Японии создали робота, который ничего не умеет
01:51 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: livejournal.com

Новости технологии: Новейший японский робот-компаньон создан лишь для того, чтобы согреть сердце хозяина.

Японская компания Groove X представила своего новейшего робота Lovot, который, в отличие от многих других роботов, о которых вы слышали, не предназначен для выполнения какой-то конкретной задачи.

Lovot создан только для того, чтобы согреть сердце человека. Построенный на основе концепции "маленькая любовь может изменить мир", Lovot — это робот-компаньон, который может просить уделить ему больше внимания и следовать за хозяином, как домашнее животное, а также старается избегать людей, с которыми он не знаком.

"Lovot — это не робот, который призван физически выполнять задания для человека." — говорится в пресс-релизе компании Groove X.

"Цель, которую Groove X преследует с помощью технологии — это не эффективность или полезность, а создание робота, способного доставлять удовольствие от общения с ним, который сделает людей по-настоящему счастливыми, благодаря своему невинному характеру и очаровательным жестам".

Lovot имеет несколько сенсорных датчиков и камеру, которая может записывать и рассылать панорамные видео. Владельцы Lovot могут использовать робота, чтобы наблюдать за домашними животными или детьми с помощью видео, контролировать, кто входит в их дом или отслеживать поведение любимых людей, просматривая журнал их общения с Lovot.

Специально для тех, кто озабочен конфиденциальностью: Lovot может функционировать без подключения к Интернету. Но для обновления программного обеспечения, резервного копирования данных и подключения приложений всё-таки потребуется подключение к сети.

Это ещё один из многочисленных роботов-компаньонов, которые были разработаны в Японии. Lovot пополнил компанию, включающую крошечного бота от компании Toyota Kirobo, разработанного компанией Sony робота-собаку Aibo и робота для ухода за человеком Asimo от Honda.

Роботы Lovot изначально будут продаваться парами, и его уже можно заказать сегодня. Они стоят примерно 5 тысяч 300 долларов, и их поставки покупателям должны начаться в конце 2019 года.

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Япония, Робот, Lovot, Робот-компаньон.
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