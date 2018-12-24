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Понедельник, 24.12.2018
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Xiaomi Mi Play: дата выхода, цена, характеристики

Xiaomi Mi Play: дата выхода, цена, характеристики
12:46 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: znaj.ua

Новости технологии: Что касается даты выхода, предзаказ начнется уже в начале 2019 года, а на прилавках он появится, скорее всего, в январе.

Девайс получит неплохие характеристики, но среднюю ценовую категорию.

В начале декабря в сети появилась информация о том, что до конца нынешнего года публике покажут новинку в лице телефона Xiaomi Mi Play, который станет устройством среднего уровня.

Кстати, анонс девайса запланирован на 24 декабря, так что каждый желающий может узнать о его характеристиках и возможностях уже в конце 2018 года.

Как и ожидалось, смартфон Xiaomi Mi Play обладает дисплеем с каплевидным вырезом в верхней части, а такое ранее никогда не использовался в продукции данного производителя. Однако, это смартфон среднего уровня, так что в этот раз производители отказались от дырки в экране под камеру. Всего несколько смартфонов на сегодняшний день обладают такими возможностями.

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Мобильное устройство оснащен 5,84-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2280 на 1080 пикселей (Full HD +), восьмиядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 2,3 ГГц , 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ памяти, в зависимости от модификации. Вполне ожидаемые характеристики для середнячка, но цена при этом приятно удивит. За девайс придется заплатить около 9 тысяч гривен.

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Смартфоны, Xiaomi Mi Play, Смартфон Xiaomi Mi Play.
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