Искусственный интеллект научился распознавать болезни по пальцам рук

Новости технологии: Искусственный интеллект распознает болезнь по хвату руки.

Клеящийся на ноготь микроскопический сенсор от IBM регистрирует и распознает самые тонкие движения пальцев и позволяет лучше диагностировать развитие болезни Паркинсона.

Сила и другие особенности хватки наших рук могут служить индикатором развития болезни Паркинсона и некоторых других заболеваний, прежде всего нейродегенеративных, влияющих и на когнитивные функции мозга, и на его способности управлять тонкой моторикой. Компания IBM представила датчик, позволяющий регистрировать все отклонения и анализировать их с помощью специально обученного искусственного интеллекта. Подробности разработки описаны в статье Кацуюки Сакумы (Katsuyuki Sakuma) и его коллег, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Продемонстрированный прототип использует массив микроскопических датчиков, которые крепятся на поверхность ногтя и отслеживают особенности хвата по ее деформации при выполнении обычных бытовых задач, таких как открытие бутылки или письмо. Эти данные передаются на "умные часы" и уже с них поступают на анализ. ИИ замечает и легкий тремор, и брадикинезию (замедленность согласованных движений), и дискинезию (непроизвольные движения) — признаки, характерные для развития болезни Паркинсона, — позволяя раньше поставить тревожный диагноз и выбрать лучшие методы противодействия заболеванию.

Разработчики, изначально ориентировавшиеся именно на симптомы болезни Паркинсона, уверены, что аналогичный подход может оказаться полезным и для других заболеваний. Более того, сенсоры с "умным" ИИ, способным распознавать и анализировать мельчайшие движения, способны найти применение далеко за пределами диагностики. По словам Кацуюки Сакумы и его коллег, небольшой "ногтевой" сенсор позволит и людям с ограниченной подвижностью лучше управлять сложными электронными устройствами и имплантами.