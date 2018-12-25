Xiaomi представила "хрупкий" ноутбук

Новости технологии: Компания представила свою новую модель под названием Mi Notebook Air 12.5.

Как можно догадаться из названия, устройство получило Full HD-дисплей с диагональю 12,5 дюймов. Устройство работает на процессоре Intel Core i5-7Y54 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость SSD составляет 256 ГБ.

Красотой Mi Notebook 12.5 является его дизайн – он получил тонкие рамки; толщину всего 12,9 мм; и вес – 1,07 кг.

Кроме того, стоит обратить внимание на объем батареи – разработчики обещают до 11 часов работы на одном заряде. Из интерфейсов точно доступный порт USB-С (он также используется для зарядки ноутбука) и USB-A, который можно увидеть на левом торце.