Ученые из Китая отправили на орбиту капсулу с ДНК тигра

Новости технологии: Китай отправил на орбиту Земли капсулу, в которой находится ДНК редкого вида южно-китайского тигра.

Как отмечается, цель данной миссии – обеспечить сохранность популяции животного, которое находится под угрозой исчезновения. По мнению китайских ученых, на высоте одной тысячи километров над Землей в условиях невесомости и низких температур ДНК тигра может храниться на протяжении десятилетий и даже столетий. Исследователи надеются, что будущие поколения смогут использовать ДНК для того, чтобы возобновит популяцию животных на Земле или даже вырастить их на других планетах.

В капсуле находится ДНК тигра по имени Кан Кан, он живет в зоопарке города Гуанчжоу. Капсула была запущена на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-11".

В ближайшее время компания Shainghai ManWei Technology намерена создать космический банк генов, в котором будут храниться миллионы образцов.