Американские продуктовые магазины планируют доставлять заказы робомобилями

Новости технологии: В американских продуктовых магазинах планируют использовать робомобили для доставки продуктов.

Американская компания по производству робототехники Nuro и ритейлерская сеть Kroger объявили в четверг о начале использования беспилотных автомобилей для доставки продуктов. В связи с этим магазину больше не потребуется штат водителей-доставщиков.

Начиная с августа, обе компании проводили совместное тестирование нового средства беспилотной доставки — роботизированного автомобиля Toyota Prius. За последующие четыре месяца робомобили выполнили более тысячи заказов в сети магазинов Fry’s Food в Фениксе (столица штата Аризона) и его пригородах. Стоимость такой доставки составляет 5,95 долларов, без минимального порога стоимости заказа. Доставка осуществляется в день заказа или на следующий день.

Согласно выпущенному в четверг заявлению, теперь, после тестового периода, парк беспилотных курьерских авто будет включать робомобили собственного производства компании Nuro – R1, специально созданных для небольших маршрутов с целью доставки товаров. Они обладают невысокой скоростью и полным отсутствием выхлопов.

"Nuro – это предвестник нового мира, в котором все легкодоступно, — считает Дейв Фергюсон, президент и соучредитель компании Nuro. — Беспилотная служба доставки — важный шаг к этому новому миру".

"Если продукты необходимы покупателю и его семье срочно, он ищет самый быстрый и удобный способ доставки, — говорит Йэль Коссет, директор по цифровым технологиям. — Продукция Nuro уже начинает доказывать все преимущества этой гибкой и надежной технологии. Наше необычное партнерство с Kroger дарит новый опыт покупателям и побуждает магазины по-новому взглянуть на службу доставки, превратив ее в экосистему, благодаря которой покупатель может получить всё, всегда и в любом месте".

Kroger не намерен ограничивать этот проект Фениксом и его агломерацией. В ближайшие годы роботизированная служба доставки должна получить широкое распространение по всей стране.

Walmart и Amazon также вкладывают средства в техническую модернизацию службы доставки. В частности, торговая сеть Walmart, автоконцерн Ford и служба доставки Postmates в прошлом месяце заявили, что планируют совместно разработать систему беспилотной доставки товаров покупателям Walmart.

Растущий спрос на робомобили может произвести революцию в экономике, дав старт развитию новой отрасли промышленности. С другой стороны, это приведет к массовым увольнениям водителей в наступающем десятилетии.