Скачать
Среда, 26.12.2018
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
Порошенко обратится в ВР с просьбой изменить курс на вступление в ЕС и НАТО
В ноябре вырос общий госдолг Украины
В ноябре вырос общий госдолг Украины
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Семь украинских боксеров владеют чемпионскими поясами WBC
Врачи усомнились в пользе витамина D
Врачи усомнились в пользе витамина D

Илон Маск показал, как SpaceX строит звездный корабль

Илон Маск показал, как SpaceX строит звездный корабль
21:30 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости технологии: Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал строительство звездолета нового поколения Starship.

Маск разместил в Твиттере фото двух частей космического корабля - конического сечения рядом с цилиндрическим блоком с посадочными ножками.

"Звездный корабль из нержавеющей стали", - написал он.

Starship - это новое название, объявленное Маском в прошлом месяце, верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее известной как ракета "Большой сокол" или BFR.

 

SpaceX работает над Starship на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

22 декабря Маск написал в Твиттере, что первые полеты корабля нужно ожидать уже в начале следующего года. "Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, март/апрель", - написал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Создание, SpaceX, Илон Маск, Звездолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Снегопады парализовали Украину: где заблокированы дороги
03 Невозможно сдерживать смех: наши лучшие ожидания и суровая реальность
04 Украина в снежном плену: синоптики рассказали, когда изменится погода
05 Наев осмотрел обновленные блокпосты в Донецкой области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
Без тепла и воды остались жители 60 домов Подольского района
Кировоградщина сняла ограничения на движение транспорта
Кировоградщина сняла ограничения на движение транспорта
Во время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ
Во время действия военного положения в Украину не пустили 1616 граждан РФ
Интересное исследование: какие мужчины изменяют чаще остальных
Интересное исследование: какие мужчины изменяют чаще остальных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь