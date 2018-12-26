Илон Маск показал, как SpaceX строит звездный корабль

Новости технологии: Генеральный директор SpaceX Илон Маск показал строительство звездолета нового поколения Starship.

Маск разместил в Твиттере фото двух частей космического корабля - конического сечения рядом с цилиндрическим блоком с посадочными ножками.

"Звездный корабль из нержавеющей стали", - написал он.

Starship - это новое название, объявленное Маском в прошлом месяце, верхней или "космической" ступени ракеты-носителя следующего поколения, ранее известной как ракета "Большой сокол" или BFR.

SpaceX работает над Starship на стартовой площадке компании в Южном Техасе.

22 декабря Маск написал в Твиттере, что первые полеты корабля нужно ожидать уже в начале следующего года. "Я сделаю полную техническую презентацию Starship после того, как полетит тестовая машина, которую мы строим в Техасе, так что, надеюсь, март/апрель", - написал он.