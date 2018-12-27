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Компания из Китая предлагает клонировать домашних животных за $55 тысяч

Компания из Китая предлагает клонировать домашних животных за $55 тысяч
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости технологии: Первый клонированный котенок родится в начале 2019 года.

Первый клонированный котенок вероятно появится на свет в марте 2019 года в Китае.

Об этом сообщает издание Global Times.

"Чжао Цзяньпин, заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene, сообщил Global Times во вторник, что, используя ту же технологию, которая была применена для создания клона овцы Долли, первый китайский клон кота ожидается в первом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Цзяньпин отметил, что клон имеет низкую исследовательскую ценность, но его компания видит огромный потенциал рынка клонирования домашних животных в Китае.

Компания также предлагает услуги по клонированию домашних животных стоимостью $55,1 тыс. за экземпляр.

Представитель компании рассказал, что фирма уже получила заказ от двух десятков клиентов. Клонирование животного займет 6-10 месяцев.

Как отмечается, воспитанник-клон имитирует внешний вид оригинала, использует то же клеточное ядро, но ему не хватает оригинальной памяти и эмоций.

"Несмотря на то, что они не совсем такие же, как оригинальный питомец, клон все равно несет сильную эмоциональную поддержку своим владельцам", - сказал Цзяньпин.

Сообщается, что в Китае количество домашних кошек и собак превышает 91,5 млн особей.

В то же время, издание отмечает, что клонировать собак сложнее, главным образом потому, что их репродуктивная физиология отличается от других млекопитающих - яйцеклетки более чувствительны к стимуляции изменения внешних условий. Но китайские исследователи не останавливаются. Они уже заявляют о возможности редактирования генов, например для устранения врожденных дефектов.

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Китай, Клонирование, Sinogene, Чжао Цзяньпин.
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