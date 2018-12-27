Apple начнет собирать iPhone X в Индии

Новости технологии: В настоящее время в Индии уже производятся iPhone, но более старых моделей - SE и 6S.

Со следующего года Apple собирается начать производство новейших iPhone линейки X в Индии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters, а двумя днями ранее местная газета The Hindu.

Сборкой iPhone X в Индии займется тайваньский подрядчик Apple компания Foxconn. По данным местной прессы, сборка будет производиться на уже существующем индийском предприятии Foxconn в городе Шриперумбудур недалеко от Ченнаи, где трудятся около 15 тыс. рабочих.

Для сборки iPhone компания Foxconn создаст на предприятии отдельную производственную линию, инвестиции составят около $350 млн. В настоящее время в Индии уже производятся iPhone, но более старых моделей - SE и 6S. Этим занимается местный подрядчик Apple компания Wistron.