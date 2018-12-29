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Стала известна дата презентации смартфона Sony Xperia XA3 Ultra

Стала известна дата презентации смартфона Sony Xperia XA3 Ultra
15:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: sonyreconsidered.com

Новости технологии: Информация о дате презентации и цене бюджетного смартфона Sony Xperia XA3 Ultra появились в сети.

В сети появилась информация о новом смартфоне компании Sony Xperia XA3 Ultra. Новинку могут представить уже 8–12 января в рамках конференции Consumer Electronic Show 2019.

Очередная утечка позволяет узнать о вариантах расцветки и цене будущего смартфона. Сообщается, что Xperia XA3 Ultra поступит в продажу в черном, серебристом и золотом цветах.

Его рекомендованная стоимость для европейской розницы составляет 520 евро (около 15 950 гривен). Здесь следует отметить, что актуальная модель Sony Xperia XA2 Ultra в Европе стартовала с ценником 450 евро (около 13 800).

Новая модель Xperia XA3 Ultra должна получить полноэкранный дизайн, как у нынешней флагманской модели Sony Xperia XZ3 с тонкими рамками. При размерах корпуса 167,4 х 73,3 х 8,3 миллиметра она получит экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1080 х 2160 пикселей и соотношением сторон 18: 9.

"Сердцем" Xperia XA3 Ultra станет SoC Snapdragon 660, которая дополнена 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера, вероятно, получит двойной модуль с горизонтальной компоновкой модулей. Сканер отпечатков пальцев, скорее тза все, встроят в кнопку питания на боковой панели. Из коробки смартфон должен получить операционную систему Android 9.0 Pie.

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Смартфон, Sony, Дата презентации, Sony Xperia XA3 Ultra, Consumer Electronic Show 2019.
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